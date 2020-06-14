В Башкирии возобновятся ранее закрытые маршруты электричек
Вчера, 17:23ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пригородные поезда по этим маршрутам возобновят работу с 15 июня.
Башкортостанская ППК восстанавливает четыре маршрута следования пригородных поездов (время местное):
- № 6465 Раевка (отпр. 05.33) — Абдулино (приб. 07.57);
- № 6455/6457 Уфа (отпр. 17.16) — Раевка — Абдулино (приб. 21.54);
- № 6458/6456 Абдулино (отпр. 07.47) — Раевка — Уфа (приб. 12.25);
- № 6466/6468 Абдулино (отпр. 16.34) — Раевка — Улу-Теляк (приб. 22.53).
Актуальное расписание пригородных поездов есть на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах на полигоне Башкортостанской ППК, а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Действительны все льготы, предусмотренные федеральным и республиканским законодательством.
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