В Башкирии возобновятся ранее закрытые маршруты электричек

Актуальное расписание пригородных поездов есть на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах на полигоне Башкортостанской ППК, а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Действительны все льготы, предусмотренные федеральным и республиканским законодательством.