В Башкирии хотят принять закон об обеспечении ребенка жильем при разводе родителей
Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания — Курултая РБ.
Документ, если он будет принят, обновит перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов на детей. В частности, перечень предлагается дополнить случаем отсутствия у ребенка пригодного для жилья помещения.
По словам председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева, в настоящее время возможность взыскания дополнительных средств со второго родителя уже предусмотрена для случаев, когда у ребенка тяжелая болезнь, увечье, требуется оплата постороннего ухода за ребенком, при этом норма действует не только в отношении несовершеннолетних детей, но и в отношении совершеннолетних нетрудоспособных детей.
— Предлагается дополнить данный перечень обстоятельством, когда у ребенка отсутствуют пригодные для жилья условия. Мера призвана защитить права детей при разводе родителей. К сожалению, имеют место случаи, когда ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью, в условиях, мало подходящих для проживания. Второй родитель при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка. Такого не должно быть. Новый закон позволит взыскивать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка, — подчеркнул Константин Толкачев.