Осторожная свобода: какие ограничения еще действуют в Башкирии из-за коронавируса
Республика находится на 1 этапе выхода из самоизоляции.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Башкирии, как и в большинстве регионов страны, теперь разрешено:
— заниматься спортом на улице, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 м;
— гулять на улице с членами семьи;
— работать предприятиям торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м при наличии отдельного входа с улицы, а также крупным магазинам (до 800 кв. м) и торговым точкам, в том числе уличным;
— работать кафе и ресторанам (не учитываются столовые и кафе, которые организуют питание для работников организаций);
— гулять в парках и скверах.
При этом в регионе продолжает действовать масочный режим, в связи с которым нельзя выходить из дома без медицинской маски и перчаток. Без этих средств защиты вам могут не продать что-либо в магазинах, а также не пустить в общественный транспорт.
Также режим полной самоизоляции действует для всех, кто старше 65 лет — жителям региона этого возраста нельзя выходить из дома без крайне нужды. Исключение — обращение за экстренной медицинской помощью, а также в случаях приобретения лекарств, продуктов питания и обращения за услугами связи. Работодателям предписано перевести всех таких сотрудников на дистанционную работу.
Кроме того, детям младше 17 лет нельзя находиться в общественных местах с 22 часов до 10 утра без сопровождения взрослых.