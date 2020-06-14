Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

В данный момент в стационарах лечится 1016 человек, из них в тяжелом состоянии 10 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 9 человек. На амбулаторном лечении — 1599 человек.

За сутки выписано 14 человек (всего выздоровело 1853 человек). За сутки зафиксировано 22 случая внебольничной пневмонии, выписано — 15.

Напомним, на 14 июня количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 4486 человек (+68 за последние сутки). В регионе проведено 319 554 исследования на коронавирус, обследовано 304 692 человека.