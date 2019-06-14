В Башкирии пенсионеры не смогли подать в суд на финансовую пирамиду из-за справки

На приёме граждан в Туймазах к депутату Госдумы Рифату Шайхутдинову обратились сразу 10 возмущенных пенсионеров. Они пожаловались на невозможность возврата вкладов, вложенных в ПК «Инвестсоцвклад» и подачи в суд по месту пребывания ответчика в Уфе.

– Нас убеждали, что паи застрахованы в НКО ПОВС «Взаимопомощь» и работают в строительстве в виде инвестиций, – сообщил один из пенсионеров. – Между тем, страховщик разорвал договор с кооперативом в феврале 2019 года, однако вклады в Туймазах принимались аж до 24 мая, уже с нарушением закона.

Евгений Митин, директор сети ПК «Инвестсоцвклад» (21 филиал по республике) в начале июня арестован.

- Мы же не можем получить документ в полиции о признании нас гражданскими истцами для подачи исков в суд, - продолжил собеседник. - Следователям надо опросить слишком много потерпевших.

Пока опрошено чуть более 40% вкладчиков. Всего, по разным источникам, филиалы «Инвестсоцвклада» собрали по республике около двух миллиардов рублей. Примечательно, что вклады принимались под вполне банковские 13 процентов годовых. И, вроде бы, кооператив до февраля действовал в правовом поле. Но почему регуляторы не проверили, действительно ли «Инвестсоцвклад» использует паи в строительстве?

– Нас интересует возможность получения компенсации наших потерь от государства или по страховке, – сказал другой пенсионер.

– После изучения этой проблемы я направлю запросы в МВД, следком республики, страховщику, службе, надзирающей за деятельностью финансовых потребкооперативов. Сразу скажу, что госкомпенсации вкладчикам таких организаций не предусмотрены, – сообщил жителям Рифат Шайхутдинов.

В Туймазах уже случались скандалы с пирамидами КПК «Ника», ООО «Древпром», КПК «Башинвесткапитал» (основатель осужден – прим автора). Но тогда обещались проценты от 20 и выше. Общим было одно – отсутствие каких-либо инвестиций в фондовый рынок или реальный сектор экономики.

Один из юристов, занимающийся проблемой дольщиков, сообщил буквально следующее:

– Создатели пирамид, обычно – микрофинансовые предприятия, просчитывают все процессуальные изгибы неповоротливой госмашины. Они совершенно не боятся уголовных сроков, успевают за считанные дни выводить огромные средства. Значит, надо кардинально менять порядок их регистрации.

- Например, близко не подпускать к приёму вкладов, пока в министерство юстиции, Центробанк не будет представлен пакет реальных инвестиций, - пояснил он. - Конкретные договоры, подписанные стройфирмами, банкирами, различными акционерными обществами. А через месяц после открытия кооператива у него надо проверять реальные суммы, полученные от инвесторов, вложивших деньги пайщиков. Нет реальных расходов – это пирамида. Должен следовать автоматический запрет на деятельность. Пока же проходимцы выкачивают из Башкирии миллиарды рублей, а регуляторы ничего не могут поделать.