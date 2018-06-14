В Уфе простились с легендой журналистики Галиной Осташевской

Проводить ее в последний путь пришли бывшие коллеги и журналисты, писавшие про нее статьи и прикипевшие душой к этой удивительной женщине. Родных и нее не осталось, мужа и маленького сына похоронила.

- Галина Андреевна прожила большую жизнь. Попала на войну в 15 лет, попав в состав отступавших войск Красной Армии. Прошла всю войну. Потом стала журналистом, выпустила много книг. Имела много наград. Самое главное - была прекрасным человеком, - сказал известный журналист Марсель Салимов, выступавший от имени Союза журналистов Башкирии.

- Мы будем помнить всегда Галину Андреевну, как талантливого журналиста и искреннего человека, - сказал писатель Борис Павлов.