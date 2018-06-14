В Уфе прошли пикеты против повышения цен на бензин

- Одиночные пикеты против повышения цен на бензин прямо сейчас, присоединяйтесь, - прокомментировала Зульфия Гайсина на своей странице в Facebook фотографии, сделанные в Уфе.

Хотя цены в Уфе не поднимались с 30 мая, и акция протеста выглядит запоздалой.

Фото: Facebook

- За предыдущие два месяца цена поднялась 9 раз, - пояснила причины протеста Зульфия Гайсина. - И до сих пор нет официального документа от органов власти

Ситуация с ценами на топливо вызывала беспокойство в мае, когда в течение одного месяца цены поднимали 6 раз. В итоге рост цен на АЗС в несколько раз превысил темпы инфляции в экономике Башкирии.

На «Прямой линии» с Владимиром Путиным вопрос о ценах на бензин задали одним из первых. Тогда россиянам объяснили, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая, в ответ будут снижены акцизы на бензин.

Чуть позже Общероссийский народный фронт в Башкирии открыл «горячую линию» для мониторинга цен на бензин: +7(347)273-55-44. Для целей общественного мониторинга также доступна онлайн-анкета.

О причинах повышения цен на АЗС «Башнефти» и «Лукойла» нефтяники ранее говорили в местном управлении антимонопольной службы.

Представители «Башнефти» тогда сообщили, что продажа моторного топлива не дает удовлетворительные финансовые результаты. Поэтому повысились цены на оптовые, то есть, закупочные цены.

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, объяснил, что большинство операторов розничного рынка работает либо на грани себестоимости, либо даже в убыток. Это происходит ввиду постоянного роста акцизов и других платежей, которые, главным образом, и влияют на конечную розничную цену в колонке. Рост акцизов и платежей происходит в связи с необходимостью пополнения бюджета страны.