В Уфе прошли пикеты против повышения цен на бензин
Пикетчики держали плакаты возле здания Госсобрания Башкирии.
- Одиночные пикеты против повышения цен на бензин прямо сейчас, присоединяйтесь, - прокомментировала Зульфия Гайсина на своей странице в Facebook фотографии, сделанные в Уфе.
Хотя цены в Уфе не поднимались с 30 мая, и акция протеста выглядит запоздалой.
- За предыдущие два месяца цена поднялась 9 раз, - пояснила причины протеста Зульфия Гайсина. - И до сих пор нет официального документа от органов власти
Ситуация с ценами на топливо вызывала беспокойство в мае, когда в течение одного месяца цены поднимали 6 раз. В итоге рост цен на АЗС в несколько раз превысил темпы инфляции в экономике Башкирии.
На «Прямой линии» с Владимиром Путиным вопрос о ценах на бензин задали одним из первых. Тогда россиянам объяснили, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая, в ответ будут снижены акцизы на бензин.
Чуть позже Общероссийский народный фронт в Башкирии открыл «горячую линию» для мониторинга цен на бензин: +7(347)273-55-44. Для целей общественного мониторинга также доступна онлайн-анкета.
О причинах повышения цен на АЗС «Башнефти» и «Лукойла» нефтяники ранее говорили в местном управлении антимонопольной службы.
Представители «Башнефти» тогда сообщили, что продажа моторного топлива не дает удовлетворительные финансовые результаты. Поэтому повысились цены на оптовые, то есть, закупочные цены.
Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, объяснил, что большинство операторов розничного рынка работает либо на грани себестоимости, либо даже в убыток. Это происходит ввиду постоянного роста акцизов и других платежей, которые, главным образом, и влияют на конечную розничную цену в колонке. Рост акцизов и платежей происходит в связи с необходимостью пополнения бюджета страны.
На Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер России Антон Силуанов оценил потери бюджета от снижения акцизов с 1 июля в 140 млрд руб. Тем не менее он подтвердил решение правительство снизить акцизы на бензин и дизель с 1 июля.