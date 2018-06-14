В Китае раненый леопард разорил деревню
Вчера, 00:29Общество
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В Китае раненый леопард напал на деревню уезда Ньягронг (провинция Сычуань). Хищник набросился на несколько домов и автомобилей. Никто не пострадал.
Десять сотрудников лесничества поймали животное и доставили его в ветеринарную клинику, сотрудники которой вылечат зверя и выпустят его на свободу. Об этом пишет газета «Известия».
В Китае леопарды находятся под охраной государства. За убийство животного может грозить серьезное наказание, вплоть до смертной казни.
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