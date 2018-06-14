В Башкирии фирмы «экономили» на правах инвалидов

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на государственную поддержку инвалидов.
Согласно данным пресс-службы ведомства, в ряде случаев организации направляли средства господдержки на оплату еще не выполненных подрядчиками работ. В пример приводят коммерческую фирму, которая должна была отремонтировать дом культуры в Бураевском районе для инвалидов. Несмотря на то, что работы были закончены не до конца, директор учреждения оплатил их стоимость. По данному факту надзорное ведомство возбудило в отношении него административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и внесло представление.
В некоторых случаях бюджетные средства были неэффективно израсходованы.
Директор ПОУ Октябрьская автомобильная школа ДОСААФ потратил деньги, предназначенные для оборудования рабочего места инвалида, на установку в своём кабинете нового компьютера. Прокуратура потребовала устранить нарушения. Чиновники также не соблюдали законодательство о закупках.
К примеру, прокурор Гафурийского района выявил факты искусственного дробления закупок на приобретение оборудования для обеспечения доступности школы для инвалидов. В адрес руководителя учреждения внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства.