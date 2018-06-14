Россияне смогут наблюдать сближение Луны и Венеры

Россияне, живущие во всех уголках страны, смогут увидеть астрономическое явление – сближение Луны и Венеры. Лучшие условия для наблюдения будут в Сибири и на Дальнем Востоке. Серп молодой Луны и Венера приблизятся друг другу на три градуса. Об этом пишет газета «Известия».