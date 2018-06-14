Россияне смогут наблюдать сближение Луны и Венеры
Вчера, 00:23Общество
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В России с 16 июня не небе можно будет увидеть сближение молодой Луна с Венерой. Об этом сообщили в московском планетарии.
Россияне, живущие во всех уголках страны, смогут увидеть астрономическое явление – сближение Луны и Венеры. Лучшие условия для наблюдения будут в Сибири и на Дальнем Востоке. Серп молодой Луны и Венера приблизятся друг другу на три градуса. Об этом пишет газета «Известия».
Астрономическое явление можно будет наблюдать 16-19 июня до 23:00, после чего оба светила зайдут за горизонт. Наблюдения желательно производить в безоблачную погоду, вооружившись биноклем. Однако сближение светил удастся увидеть и невооруженным глазом.
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