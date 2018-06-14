«Фиксики» и ИНВИТРО объяснят детям для чего нужен анализ крови

Серия повествует о том, почему детям не следует бояться сдачи анализов, как нужно правильно готовиться к обследованию, как оно проходит и какое влияние оказывает на будущее здоровье. Ролик выложили на официальном канале fixiki в YouTube 8 июня, за выходные он набрал более 4,7 миллиона просмотров, пишет «Восток Медиа».

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Антон Буланов, директор по корпоративным коммуникациям ИНВИТРО, рассказал, что общий проект «Фиксики» с компанией «Аэроплан» был стремлением подарить маленьким пациентам и их родителям положительные эмоции. В частности, это касается сдачи анализов, подчеркнул он.

Действительно, дети часто боятся процедуры сдачи крови. При этом они посещают лабораторию с этой целью не реже, чем взрослые. Для сохранения здоровья принятие мер профилактики и современная диагностика имеют большое значение.

Как сказала Юлия Сафронова, руководитель компании «Аэроплан», они оценили тот факт, что их партнер оказался экспертом в той тематике, по которой они создают мультфильм. Также она добавила, что совместный проект с ИНВИТРО будет способствовать тому, что дети и взрослые будут придерживаться современного взгляда на этот жизненно важный вопрос.

Кроме этого, в рамках проекта «ИНВИТРО детям», в сотрудничестве с «Аэропланом», на сайте ИНВИТРО в Интернете создали раздел, в котором фиксики понятным языком объясняют важность сдачи анализов, а также рассказывают о деятельности медицинской лаборатории. Еще в медицинских офисах компании организовали уголки для детей, выполненные в дизайне современного проекта. После прохождения обследования маленькому пациенту выдают «Диплом смелости».