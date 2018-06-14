Безвременно скончалась бывший замминистра культуры Башкирии Лилия Каширина

Сегодня, 14 июня, в здании Башгосфилармонии в Уфе пройдет церемония прощания с бывшим заместителем министра культуры Башкирии Лилией Кашириной.

Как сообщалось ранее, она оставила высокий пост в министерстве в январе 2017 года. Каширина работала в минкультуры Башкирии с 2012 года, была направлена туда с должности начальника отдела финансового контроля минфина Башкирии.

Лилия Аликовна тогда написала заявление об уходе с занимаемой позиции по объективным личным мотивам.

В официальной биографии говорится, что Лилия Каширина после окончания средней школы на серебряную медаль и Уфимского технологического института сервиса на красный диплом, начала свою трудовую деятельность с бухгалтера в ПТФ «Турбаслинская». Далее работала в финуправлении администрации Благовещенска. В 1999 году она переезжает в столицу Башкирии, где продолжает свою карьеру в министерстве финансов РФ в РБ, пройдя все ступени от специалиста I категории, контролера-ревизора до заместителя начальника отдела. Несколько лет преподает в Уфимской академии экономики и сервиса, становится доцентом и заместителем заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2008 продолжает свою карьеру в минфине РБ, достигает должности начальник отдела финансово-бюджетного контроля.

- Нельзя не отметить тот факт, что она свято чтит родные корни, которые у неё, надо сказать весьма знаменитые. Прадед по отцовской линии был одним из братьев Кашириных, зачинателей и организаторов красноказачьего движения на Южном Урале. Двое из них впоследствии стали крупными советскими военачальниками, их фамилией в знак признания заслуг названа одна из улиц Челябинска, – писала ранее про свою именитую землячку интернет-газета Благовещенска «Панорама».

Церемония прощания начнется в 10.30.