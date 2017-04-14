«Вконтакте» запустил сервис по созданию масок

Каждый желающий может создать свой шаблон и поделиться им с другими пользователями.

Социальная сеть «Вконтакте» сообщила о запуске нового сервиса «Маски». Отличительная особенность новой платформы в том, что создать маску может любой желающий, и когда она пройдёт модерацию, шаблон смогут использовать и другие пользователи.

- Ключевое отличие Масок ВКонтакте от других подобных продуктов — открытая платформа. Каждый пользователь сможет реализовать свою идею и сделать маску по мотивам любимого персонажа или актуального мема. Мы будем поддерживать авторов и регулярно обновлять каталог, чтобы лучшие работы были доступны миллионам людей, - рассказал руководитель проектов социальной сети Олег Илларионов.

Стоит отметить, что маски появились Вконтакте не сегодня, ранее их использовали для создания разнообразных историй в приложениях на сайте. По словам сотрудников крупнейшей в России социальной сети, запуск новой платформы позволит расширить аудиторию.

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