В Башкирии зарегистрировано более 13 тысяч случаев онкозаболеваний

В 2016 году в Башкирии впервые зарегистрировано 13222 случая злокачественных новообразований. Это на 134 случая больше, чем в 2015 году. За последние три года число вновь выявленных заболеваний увеличилось более чем на тысячу.

В республиканском онкодиспансере ежегодно получают лечение порядка 13 тысяч человек, проводится более шести тысяч операций.

Как сообщил сегодня на IX съезде онкологов России глава региона Рустэм Хамитов, онкология занимает второе место среди причин смертности в республике после болезней системы кровообращения. Рост числа заболеваний раком он объяснил в том числе тем, что в Башкирии увеличивается средняя продолжительность жизни населения.

- Люди доживают до того возраста, когда возрастает риск заболевания раком, - пояснил он. Каждое второе заболевание, по его словам, сегодня выявляется на ранних стадиях.

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