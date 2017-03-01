В Башкирии расширили перечень тех, кому дадут бесплатную юридическую помощь

Республиканские парламентарии сегодня приняли поправки в закон, который расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.

По новым нормам, право на бесплатную юридическую помощь в дополнение к уже достаточно широкому перечню получат неработающие пенсионеры, инвалиды третьей группы, ветераны боевых действий, жертвы политических репрессий, многодетные или одинокие родители, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, а также награжденные нагрудными знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

- Норма своевременная и оправданная. Перечисленные категории граждан право на подобную социальную поддержку заслужили, кроме того, многие из них нуждаются в профессиональной помощи юристов, не имея при этом возможности ее оплачивать,

– прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

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