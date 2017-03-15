В Башкирии депутаты вернули компенсации на оплату детсадов

Депутаты Госсобрания Башкирии сегодня вернули государственную поддержку на оплату посещения детьми садиков, приняв изменения в региональный закон «Об образовании» в целом.

Депутаты вернули старое положение, по которому все семьи независимо от среднедушевого дохода имеют право получить родительскую компенсацию за детский сад: 20 процентов за первого ребенка, 50 процентов — за второго, 70 — за третьего.

Правда, в новом законе указан срок - до 1 января 2019 года.

Напомним, что компенсации были отменены 30 января. Правительство региона тогда пролоббировало закон, по которому право на компенсацию сохранялось только семьям, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума.

Эти нововведения вызвали большое возмущение у основной массы родителей республики, даже была отправлена петиция в правительство Башкирии.

– За последние месяцы жители республики неоднократно обращались с просьбами оставить компенсации для всех категорий граждан. Совместно с правительством республики депутаты пересмотрели этот вопрос. Были определены дополнительные источники доходов, которые позволят продолжить выплату компенсаций всем семьям с маленькими детьми, без учета их нуждаемости,

– сказал, комментируя возврат к старому положению, спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

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