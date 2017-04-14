Медсестра из Башкирии извинилась за клизму из аммиака, сделанную ею малышу

Она навестила его в больнице.

В Ишимбае произошло ЧП. Медсестра сделала по ошибке 3-летнему малышу клизму из аммиака. Сейчас женщина навестила бывшего пациента в РДКБ, сообщает телеканал «БСТ». Медсестра попросила у опекуна мальчика прощения, пояснив, что перепутала емкости с жидкостями.

Пострадавшего уже отключили от аппарата искусственного дыхания, он начал есть. Вскоре из реанимации его переведут в палату. Из-за ошибки медсестры из Ишимбая у мальчика начались серьезные осложнения, в результате чего ему пришлось удалить прямую кишку.

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