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Активисты ОНФ ликвидировали две несанкционированные свалки в Белорецке
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Активисты ОНФ ликвидировали две несанкционированные свалки в Белорецке
Сегодня, 17:39ОбществоАзат ГиззатуллинФото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ
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