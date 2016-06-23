Активисты ОНФ ликвидировали две несанкционированные свалки в Белорецке

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта В Башкирии ликвидировали две несанкционированные свалки на территории города Белорецк, которые были отмечены на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Всего жители республики заявили на сайте kartasvalok.ru о 137 объектах незаконного складирования мусора. В пресс-службе регионального отделения ОНФ нам рассказали, что по всем сигналам направлены обращения в органы исполнительной и муниципальной власти и контрольно-надзорные ведомства.

Активист Народного фронта Ярослав Белов отметил, что жители города Белорецк активно подхватили инициативу по созданию карты интерактивной карты свалок, они не только отмечают такие объекты, но и принимают непосредственное участие в уборке загрязненных территорий.

-Свалки, которые убрали активисты ОНФ, находились за садовым товариществом «Царское село», - рассказал Белов.

– Одна в непосредственной близости с Осетровским прудом, популярном месте отдыха среди местных жителей. Мусор в основном складируют садоводы и туристы. Видно, что копился он годами и совсем не вывозилсяподелился Ярослав Белов

По словам представителя Народного фронта, основная проблема возникновения стихийных свалок в том, что с территорий садовых товариществ не организован вывоз твердых коммунальных отходов. Владельцы садовых участков сваливают отходы в ближайшей лесополосе. Такая ситуация характерна для многих мест. Добавляют мусор и отдыхающие, которые часто не считают нужным убирать после себя. Активисты ОНФ в Белорецке продолжат работу по ликвидации незаконных свалок и надеются, что сознательных горожан, готовых принять личное участие в субботниках станет больше.

Материалы по теме