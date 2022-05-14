Жители Стерлитамака украсили разбитую дорогу фотографиями Радия Хабирова

Необычный способ привлечь внимание властей к неудовлетворительному состоянию дорожного полотна нашли жители Стерлитамака, о чем они также рассказали в соцсетях

Жители одного из микрорайонов Стерлитамака установили на дороге фотографии Радия Хабирова, а также других башкирских политиков. Об этом они рассказали в соцсетях. Причиной для проведения подобной акции стало безобразное состояние дорожного полотна. По словам местных жителей, они устали от обещаний и заявлений чиновников в отношении ремонтных работ на дороге, которая из года в год вновь покрывается ямами и рытвинами. Фото: Соцсети Жители микрорайона призывают власти провести «нормальный» и «качественный» ремонт, а в том случае, если они того не могут, освободить место для специалистов. Напомним, ранее жители Уфы поделились в соцсетях фотографиями с Комсомольской улицы, где на свежий слой асфальта буквально рассекла напополам трещина. Подробнее о том, как сейчас выглядит улица, ремонт которой длится уже три года, Mkset рассказывал здесь.

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