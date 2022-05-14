В Уфе продолжается стройка республиканского центра детской онкологии и гематологии

Отметим, общая площадь здания составит 17 тыс. 752,1 квадратных метров. Здание имеет Г-образную форму с переменной этажностью. Объём проектируемого корпуса разделён на два блока. Первый расположен по красной линии ул. Авроры и состоит из 5-6 этажей, второй 7-8-этажный блок расположен вдоль ул. 1-я Кронштадтская. Для обеспечения связи между корпусами запроектировано атриумное пространство с переходами на втором и подвальном этажах.