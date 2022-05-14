В Башкирии возбудили уголовное дело против замглавы Мелеуза за взятку в 2 миллиона

В Башкирии возбудили уголовное дело против замглавы Мелеуза за взятку в 2 миллиона
В Башкирии возбудили уголовное дело против замглавы Мелеуза за взятку в 2 миллиона
14 мая, 15:25ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
Заместитель главы Мелеуза Василий Егоров потребовал взятку в размере двух миллионов рублей от строительной компании, пообещав принять квартиры, предназначавшиеся для детей-сирот, в ненадлежащем состоянии, сообщает пресс-служба СК Башкирии

В Башкирии возбудили уголовное дело против замглавы города Мелеуза по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая в администрации Мелеуза прошли обыски, а также был задержан заместитель мэра Василий Егоров. Чиновника подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей за то, что тот принял новые квартиры для детей-сирот, заведомо зная, что их состояние не соответствует установленным нормативам.

По версии следствия, в апреле этого года Егоров, возглавлявший на тот момент комиссию по признанию помещений жилыми, потребовал от строительной компании, занимавшейся сдачей объектов, предназначенных для детей-сирот, взятку в размере двух миллионов рублей. Взамен чиновник обязался способствовать подписанию актов обследования, а также приёма-передачи помещений.

Сообщается, что чиновник, а также посредник, участвовавший в передаче денежных средств, на данный момент задержаны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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