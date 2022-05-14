Радий Хабиров поделился с подписчиками фотографией из своей молодости

Глава Башкирии радий Хабиров опубликовал в соцсетях свою фотографию 1981 года.
Как рассказал Хабиров, на то, чтобы поделиться с подписчиками фотографией из своей молодости, его вдохновили увиденные им борцы на ковре в Баймаке. Отметим, что ранее глава региона совершил рабочую поездку в город, где посетил турнир Зауралья по борьбе корэш.
На фотографии, которую сам глава региона датировал 1981 годом, он держит на плечах барана, взятого им на празднике Сабантуй в Ишимбае. «Настоящий батыр» — пишут пользователи в комментариях под публикацией.
Напомним, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал в соцсетях о рабочем визите в столицу России. Примечательно, что публикацию он сопроводил фотографией, сделанной на борту самолета.