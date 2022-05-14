Радий Хабиров поделился с подписчиками фотографией из своей молодости

Как рассказал Хабиров, на то, чтобы поделиться с подписчиками фотографией из своей молодости, его вдохновили увиденные им борцы на ковре в Баймаке. Отметим, что ранее глава региона совершил рабочую поездку в город, где посетил турнир Зауралья по борьбе корэш.