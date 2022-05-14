После ухода Мавлиева жители Нефтекамска пожаловались на горы мусора в городе

После ухода Мавлиева жители Нефтекамска пожаловались на горы мусора в городе
После ухода Мавлиева жители Нефтекамска пожаловались на горы мусора в городе
14 мая, 19:03ОбществоАзамат НуховФото: Вадим Квасюк / 1MI
Жители Нефтекамска показали в соцсетях, как обстоят дела с уборкой мусора в городе после ухода с должности мэра города Ратмира Мавлиева

Жители города Нефтекамска возмутились тем, как обстоят дела с уборкой мусора в городе. Об этом они рассказали в соцсетях.

Так, один из местных жителей показал переполненные бытовыми отходами мусорные баки и заваленные мусором контейнеры. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, можно заметить, что горожане буквально складируют мусорные пакеты около мест для сбора и вывоза отходов — баки переполнены.

Фото:Телеграм-канал "Новости. Уфа Башкортостан"

Как рассказывают горожане, в одном из дворов в центре города мусор не вывозят уже больше недели. В доказательство тому — все те же мусорные кучи. Примечательно, что данная свалка располагается прямо во дворе дома, куда, по словам местного жителя, лично приезжал глава региона с целью проконтролировать качество его ремонта.

Также критике подвергся регоператор «Дюртюлимелиоводстрой», который занимается сбором и вывозом отходов на территории города. По словам местных жителей, после того, как глава региона заявил о расторжении контракта с ним, тот спешно начал приводить город в порядок. Однако, как отмечают горожане, весьма трудно выполнить за день работу, которую необходимо было выполнять на протяжении лет.

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