Известный ресторатор из Уфы Сергей Белкин покорил Эверест с флагом Башкирии в руках

Известный ресторатор из Уфы Сергей Белкин покорил Эверест с флагом Башкирии в руках
Известный ресторатор из Уфы Сергей Белкин покорил Эверест с флагом Башкирии в руках
14 мая, 11:04ОбществоАзамат НуховФото: Сергей Белкин/ соцсети
Ресторатор Серей Белкин покорил самую высокую гору в мире, о чем рассказал в соцсетях

Ресторатор из Уфы Сергей Белкин поднялся на вершину горы Эверест с флагом Башкирии. Об этом Белкин рассказал в соцсетях.

Как сообщает ресторатор, восхождение на вершину самой высокой горы в мире он совершил 12 мая в 6 утра. Отметим, что высота Эвереста составляет порядка 8 849 метра, сама же гора официально признана высочайшей вершиной Земли.

— Пусть это останется в моей истории, в истории моего города, в истории моей республики, — пишет Сергей Белкин.

Также, согласно данным из открытых источников, ранее Сергей Белкин поднимался на гору Манаслу в Непале, чья высота составляет 8 163 метра.

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