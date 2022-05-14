Буцаев сообщил о более чем тысячи экодобровольцев «Зеленого десанта» РЭО

На всероссийских субботниках «Зеленый десант», которые были организованы Российским экологическим оператором (РЭО) при поддержке вице-премьера Виктории Абрамченко, работали более тысячи экоактивистов. В главном мероприятии проекта 14 мая в усадьбе Демьяново в Подмосковье приняли участие 300 волонтеров.

Как сообщает, Абрамченко отмечает внимание государства к общественным инициативам в области экологии как важную составляющую, помогающую беречь природу. Количество неравнодушных добровольцев, которые участвуют в решении экологических проблем, растет с каждым годом. Даже в пандемийном 2020 году на волонтерские экологические акции пришли около четырех миллионов человек, пишет kp.ru. РЭО, который выступает в роли куратора реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в то же время занимается и экологическим просвещением, активно взаимодействуя с волонтерами всей страны. А «Зеленый десант» продолжает масштабную программу РЭО, связанную с экопросвещением и популяризацией экологического мышления. Состоявшиеся в апреле первые 10 субботников проекта в ходе «Зеленого десанта» помогли очистить от мусора большие территории. Например, два из них помогли избавить Вологодскую и Белгородскую области от более чем 20 тонн различных отходов. По информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, волонтеры играют серьезную роль в экологической политике в ходе реформы обращения с ТКО. Он рассказал, что к 2030 году в России намерены приступить к сортировке вообще всех отходов, а доля тех, что захораниваются на полигонах, должна снизиться наполовину. «Без самосознания граждан сделать это представляется невозможным», — считает Буцаев. В связи с этим он называет важной поддержку экологических инициатив и популяризацию раздельного сбора отходов. А участие в акциях «Зеленого десанта», по его словам, — отличная возможность для общественника начать работать эковолонтером. Среди более тысячи добровольцев, пришедших на субботники «Зеленого десанта», самые разные люди. Это обычные жители российских городов, школьники, студенты, активные граждане. И их количество может вырасти в два раза. С конца апреля и на протяжении всего мая должно пройти свыше 40 мероприятий. 10 флагманских субботников соберут волонтеров в целом ряде регионов. Это Белгородская, Вологодская, Московская, Свердловская, Омская, Тамбовская, Кемеровская области, республики Кабардино-Балкария, Дагестан и город Севастополь. РЭО оказал помощь волонтерам-экологам «Делай!» в их поездке на территорию Донецкой народной республики. Там они стали участниками субботника наряду с местными экодобровольцами. Зарегистрироваться для участия в субботнике в своем городе можно в специально созданном разделе сайта РЭО.

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