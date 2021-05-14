Вырубка деревьев, гибель девочки и отключение горячей воды. Итоги дня в Башкирии

Вырубка деревьев, гибель девочки и отключение горячей воды. Итоги дня в Башкирии
Вырубка деревьев, гибель девочки и отключение горячей воды. Итоги дня в Башкирии
Сегодня, 20:50ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 14 мая 2021 года.

В Уфе отменили концерт рэпера Элджея. Также его выступления отменили в Екатеринбурге и Перми. Артист утверждает, что это произошло по вине организаторов. Он посоветовал поклонникам обратиться за возвратом денег в места приобретения билетов.

Произошла трагедия. В Стерлитамаке 13-летняя Карина свела счеты с жизнью. Момент гибели девочки попал на кадры с видеонаблюдения возле дома. В процессе суицида девочка едва не задела стоявшую на парковке женщину, которая вовремя убежала с места.

В Уфе проходит вырубка деревьев на бульваре Ибрагимова, где началась капитальная реконструкция дороги. Реконструкция бульвара Ибрагимова проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В столице Башкирии началась подготовка к купальному сезону. Всего в этом году будет открыто 10 зон отдыха на воде. С начала недели водолазы обследуют и чистят дно акватории. На сегодняшний день работа завершена на пяти зонах отдыха.

В некоторых городах Башкирии отключат горячую воду. «БашРТС» объяснило отключение водоснабжения подготовкой к грядущему отопительному периоду. Испытания трубопроводов в городах начнутся уже в воскресенье.

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