Вырубка деревьев, гибель девочки и отключение горячей воды. Итоги дня в Башкирии

В Уфе отменили концерт рэпера Элджея. Также его выступления отменили в Екатеринбурге и Перми. Артист утверждает, что это произошло по вине организаторов. Он посоветовал поклонникам обратиться за возвратом денег в места приобретения билетов.
Произошла трагедия. В Стерлитамаке 13-летняя Карина свела счеты с жизнью. Момент гибели девочки попал на кадры с видеонаблюдения возле дома. В процессе суицида девочка едва не задела стоявшую на парковке женщину, которая вовремя убежала с места.
В Уфе проходит вырубка деревьев на бульваре Ибрагимова, где началась капитальная реконструкция дороги. Реконструкция бульвара Ибрагимова проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В столице Башкирии началась подготовка к купальному сезону. Всего в этом году будет открыто 10 зон отдыха на воде. С начала недели водолазы обследуют и чистят дно акватории. На сегодняшний день работа завершена на пяти зонах отдыха.
В некоторых городах Башкирии отключат горячую воду. «БашРТС» объяснило отключение водоснабжения подготовкой к грядущему отопительному периоду. Испытания трубопроводов в городах начнутся уже в воскресенье.