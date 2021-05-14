Вместе с аномальной жарой в Башкирию пришло плановое отключение горячей воды

«БашРТС» попросит жителей республики с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Испытания трубопроводов в городах начнутся уже в воскресенье
с 16 мая – Агидель;
с 17 мая – Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск;
с 26 мая – Благовещенск;
с 31 мая – Салават.
«БашРТС» сообщает, что поиск потенциально слабых мест трубопроводов требует отключения подачи горячей воды. В ходе гидравлических испытаний теплосетей, давление в трубах повышается на четверть от нормы. Работа под нагрузкой позволяет выявлять и фиксировать потенциальные места будущих или возможных повреждений.
«Для устранения «протечек» при их обнаружении необходимо оперативно произвести ремонтные работы. После ремонта необходимо повторно провести гидравлические испытания, и, лишь убедившись, что все неполадки устранены, можно приступить к восстановлению благоустройства»БашРТС