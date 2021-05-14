Вместе с аномальной жарой в Башкирию пришло плановое отключение горячей воды

«Для устранения «протечек» при их обнаружении необходимо оперативно произвести ремонтные работы. После ремонта необходимо повторно провести гидравлические испытания, и, лишь убедившись, что все неполадки устранены, можно приступить к восстановлению благоустройства»БашРТС