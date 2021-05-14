В скандале с «РАСКО» и «Экспо Гласс» оказалась замешана местная полиция

В скандал вокруг Анопинского стекольного завода во Владимирской области, за который спорят «РАСКО» и компания-арендатор «Экспо Гласс», оказались вовлечены высокопоставленные лица из местной полиции.

Как сообщают newizv.ru, в СК, генпрокуратуру, ФСБ и министру внутренних дел уже направлены видеодоказательства, на которых зафиксировано выдворение собственника предприятия с его территории. В этом участвуют офицеры полиции. В начале мая генеральный директор «РАСКО» Андрей Евстигнеев, работники отдела контроля доступа и разнорабочие прибыли на территорию стекольного завода, который принадлежит компании. Целью визита была проверка сохранности дорогостоящего оборудования, которое «РАСКО» передало арендатору на хранение. Вскоре после того, как собственник попал на площадку завода, на место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции города Гусь-Хрустальный, а также замначальника полиции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Игорь Малышев, глава управления экономбезопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Михаил Чистяков, начальник межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковник полиции Евгений Гладеев. Владелец предприятия предъявил документы, которые удостоверяют его право собственности на объекты площадки. Как рассказало региональное издание «Владимирская газета», рядом с заводом дежурил автобус с полицейскими номерами. В нем находились более 20 спецназовцев (на камуфляжной форме отсутствовали опознавательные знаки). Вскоре после этого на территорию завода прибыл руководитель «Экспо Гласс» Александр Смирнов, а затем — спецназовцы во главе с заместителем начальника полиции УМВД России по Владимирской области Малышевым. Он дал указание представителям «РАСКО» покинуть территорию площадки, и их вывел вооруженный спецназ. Как отметил Андрей Евстигнеев, полиция выдворила владельца с принадлежащей ему территории. Он добавил, что полиция явно соблюдала интересы экс-арендатора завода. В своих заявлениях глава «РАСКО» подчеркнул, что это явное вмешательство силовых структур в экономическую деятельность компании.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter