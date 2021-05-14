В Башкирии запретили походы в лес

В Башкирии запретили походы в лес
В Башкирии запретили походы в лес
Сегодня, 21:49ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Министерство лесного хозяйства Башкирии выпустило приказ о введении запрета на посещение лесов. Документ опубликован на сайте ведомства.

Так, с 15 мая по 4 июня жителям республики запрещается посещать леса Абзелиловского, Белорецкого, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Кугарчинского, Учалинского, Хайбуллинского районов. Данное ограничение вводится из-за прогнозируемого установления 4 и 5 класса пожароопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах жителям региона грозит административный штраф. Для физических лиц его размер составит от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Контролировать соблюдение ограничений будут патрульно-маневровые группы.

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