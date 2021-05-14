Тратить, чтобы быть богатым: как не обеднеть в современной России

«Новые известия» опубликовали расчеты экономиста, которые помогают выяснить, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни.
Согласно подсчетам, семья из четырех человек должна располагать в России депозитом минимум 25 млн руб. под 4,5%, чтобы в месяц снимать с него примерно 100 тыс. рублей на условно достойное существование. Данные показывают, что за последние 10 лет необходимая сумма увеличилась в пять раз.
Аналитик Александр Скоробогатов приводит формулы, выведенные почти век назад экономистом Фрэнком Рамсеем. Согласно им, чем выше доходность сбережений, тем больше следует сберегать. Но при этом нужно учитывать то, когда вы хотите воспользоваться своими доходами — сегодня или на пенсии. Также важно и то, насколько быстро человек «насыщается»: одному для счастья хватит домика в деревне, другому — и во дворце будет тесно. При этом, человек, ограничивший себя сегодня, чтобы завтра иметь излишек, вряд ли компенсирует свои сегодняшние лишения.
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Напомним, по данным актуальных опросов, каждый четвертый житель России признается, что его зарплата не покрывает основные нужды, только 36% участников опросов подтверждают, что их зарплата покрывает основные потребности. При этом у двух третей работающего населения страны никаких накоплений нет, что делает их финансовое положение еще более нестабильным.