«Предлагал вступить в секту»: стали известны новые подробности о казанском стрелке

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, в результате которой погибли девять человек, звал своего одногруппника в колледже ТИСБИ, в котором он учился и позже был отчислен, вступить в секту. Об этом заявила ректор учебного заведения Нэлла Прусс, пишет «Интерфакс».

По её словам, когда стрелок ещё учился, он предлагал своему сокурснику вступить в секту. Прусс добавила, что Галявиев учился на «четвёрки» и «пятерки», посещал занятия и был опрятным, но в последние полгода он изменился. — Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему сегодня никто не интересуется его семьей, почему семья съехала? Но, видимо, что-то случилось очень серьезное, что семья — мать, отец и старший брат, которому 21 год, — съехали, оставив его одного в квартире, — рассказала ректор. Староста группы в колледже, в которой учился стрелок, Роберт Сибгатуллин ранее рассказал изданию E1 о том, что примерно полгода назад парень предлагал одному из одногруппников вступить в секту. — Сказал: «Есть секта, давай к нам». Мы подумали, что это прикол, и как-то свели всё на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был, — отметил Сибгатуллин. Он добавил, что одногруппники хорошо общались с Галявиевом, но не близко. Также староста группы предположил, что в одиночку стрелок «на такое бы не пошёл», на него кто-то мог оказать влияние. Сибгатуллин рассказал, что Галявиев увлекался компьютерной игрой в жанре шутера Counter-Strike, где зарабатывал деньги на игровой валюте. Вероятно, так он смог накопить на настоящее оружие. После происшествия родителей стрелка никто не видел. Эксперты считают, что родителей стрелка скрыли правоохранительные органы, чтобы не допустить нападений на них. По словам генерала-лейтенанта полиции в запасе, зампредседателя движения «Сильная Россия» Александра Михайлова, им могли порекомендовать отключить телефоны и никуда не выходить, вероятно, им предоставили охрану. На допросе стрелок признался, что он не пытался кого-то запугать, а был настроен именно на убийство. Он заявил, что он на напал именно на эту, поскольку она рядом с домом, а претензий к учителям или ученикам у него не было. Причём он тщательно готовился к стрельбе и до этого приходил в школу несколько раз. Следствие в суде установило, что Галявиев сделал в школе не менее 17 выстрелов. Напомним, Советский районный суд Казани арестовал Галявиева на два месяца. Сам он признал свою вину.

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