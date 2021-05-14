Подозреваемому в убийстве адвоката в Уфе Стасу Яшину продлили срок заключения

Напомним, 17 марта на проезжей части улицы Пушкина неизвестный мужчина напал на Александра Елисеева и нанес несколько ударов ножом. После стало известно, что нападавший хотел свести счеты с жизнью в нескольких кварталах от места происшествия. Там он и был обнаружен прохожими. Перед смертью Елисеев назвал имя предполагаемого убийцы — Стас Яшин. Позже выяснилось, что причиной преступления стало судебное разбирательство, связанное с долгами последнего в размере 30 миллионов рублей. В суде Стас Яшин принес извинения семье погибшего. Он также признался, что не планировал убивать адвоката.