Дышите глубже, умывайтесь чаще: в Башкирии воздух раскалится до 33 градусов

Сегодня, 14 мая, по Башкирии и в Уфе вновь ожидается аномально жаркая для этого времени года погода.

По прогнозам синоптиков, сегодня уже утром температура воздуха составит +27 градусов, а к полудню воздух прогреется до +31, а местами и до +33 градусов. К е=вечеру немного похолодает. При этом ожидается спокойная, почти безветренная погода, без осадков. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Спасатели объявили в регионе так называемый «желтый» уровень опасности. Жара ориентировочно может продержаться до 16-20 мая. Срок вероятных дождей синоптики в последние дни постоянно меняют с 20 на 23 мая и обратно.

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