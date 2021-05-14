Дышите глубже, умывайтесь чаще: в Башкирии воздух раскалится до 33 градусов

Дышите глубже, умывайтесь чаще: в Башкирии воздух раскалится до 33 градусов
Дышите глубже, умывайтесь чаще: в Башкирии воздух раскалится до 33 градусов
Сегодня, 06:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 14 мая, по Башкирии и в Уфе вновь ожидается аномально жаркая для этого времени года погода.

По прогнозам синоптиков, сегодня уже утром температура воздуха составит +27 градусов, а к полудню воздух прогреется до +31, а местами и до +33 градусов. К е=вечеру немного похолодает. При этом ожидается спокойная, почти безветренная погода, без осадков.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.

Спасатели объявили в регионе так называемый «желтый» уровень опасности.

Жара ориентировочно может продержаться до 16-20 мая. Срок вероятных дождей синоптики в последние дни постоянно меняют с 20 на 23 мая и обратно.

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