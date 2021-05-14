Депутат от Башкирии предложил ввести пособия на защитные маски для пенсионеров

Депутат от Башкирии предложил ввести пособия на защитные маски для пенсионеров
Депутат от Башкирии предложил ввести пособия на защитные маски для пенсионеров
Сегодня, 12:15ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Депутат Госдумы РФ от Башкирии Иван Сухарев направил письмо на имя министра труда Антона Котякова, предложив оказывать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает RT.

Депутат считает, что пенсионеры тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могу приобрести медицинские маски и перчатки. Иван Сухарев предлагает ежегодно выдавать, например, именные сертификаты на приобретение СИЗов.

Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, говорится в обращении.

Напомним, ранее в Башкирии отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в период пандемии. Теперь это носит лишь рекомендательный характер. Глава республики Радий Хабиров призывает соблюдать меры безопасности, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

ПенсионерыдепутатБашкирия
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