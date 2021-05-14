Депутат от Башкирии предложил ввести пособия на защитные маски для пенсионеров

Депутат считает, что пенсионеры тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могу приобрести медицинские маски и перчатки. Иван Сухарев предлагает ежегодно выдавать, например, именные сертификаты на приобретение СИЗов.
Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, говорится в обращении.
Напомним, ранее в Башкирии отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в период пандемии. Теперь это носит лишь рекомендательный характер. Глава республики Радий Хабиров призывает соблюдать меры безопасности, а также пройти вакцинацию от коронавируса.