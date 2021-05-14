Дегтярев: Развивая конкуренцию, мы оживим рынок жилья в Хабаровском крае

По словам главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, осмотревшего мощности ООО “АмурСтройМеханизация”, в целом у региона есть все необходимое для выполнения задачи президента РФ, пишет transsibinfo.com. Дегтярев подчеркнул, что в регионе это миллион квадратных метров жилой недвижимости ежегодно. Край располагает землей, энергоносителями, людьми - профессионалами в области строительства, производством. “В связи с этим в конце осени 2020 года мы подошли к данному вопросу комплексно, чтобы параллельно возводить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать ИЖС. Запустили очистку площадок под крупную комплексную застройку. Кроме того, ведется работа по запуску новых производств крупнопанельного домостроения”, - заявил Дегтярев.