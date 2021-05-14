Дегтярев: Развивая конкуренцию, мы оживим рынок жилья в Хабаровском крае

По словам главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, осмотревшего мощности ООО “АмурСтройМеханизация”, в целом у региона есть все необходимое для выполнения задачи президента РФ, пишет transsibinfo.com. Дегтярев подчеркнул, что в регионе это миллион квадратных метров жилой недвижимости ежегодно. Край располагает землей, энергоносителями, людьми - профессионалами в области строительства, производством. “В связи с этим в конце осени 2020 года мы подошли к данному вопросу комплексно, чтобы параллельно возводить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать ИЖС. Запустили очистку площадок под крупную комплексную застройку. Кроме того, ведется работа по запуску новых производств крупнопанельного домостроения”, - заявил Дегтярев.
Следует сказать, что в середине мая загрузка ООО “АмурСтройМеханизация” составляла лишь 50%. Самые крупные поставки продукции шли для ООО “СЗ “Фонд жилищного строительства”, возводящего жилой микрорайон “Березки” на улице Совхозной в Хабаровске.
ООО “АмурСтройМеханизация” работает с ноября прошлого года, используя производственные мощности бывшего завода железобетонных изделий УПП-723 - филиала ФГУП “Дальспецстрой”. Предприятие специализируется на выпуске изделий крупнопанельных жилых домов (КПД), железобетонных свай, плит перекрытий, колец, лотков, дорожных плит. Максимальная мощность - 85 тыс. кубометров железобетонных изделий в год, что составляет 110 тыс. метров жилья.
Невзирая на пандемию, новый владелец ООО “АмурСтройМеханизация” смог наладить бесперебойный производственный цикл и сохранить коллектив, в котором трудятся 230 работников. Средняя зарплата в организации в данный момент - порядка 58 тыс. рублей.
По словам Михаила Дегтярева, в планах - оживление рынка посредством развития конкуренции. “Не поддержки определенной группы товарищей, а с помощью конкуренции. Это очень хороший рынок. Строительство в Хабаровском крае способно приносить большую прибыль тем, кто в него вкладывается, и радость гражданам”, - сказал глава региона.
Следует напомнить, что, помимо развития местного производства, власти края привлекли в регион крупного федерального застройщика - компанию ПИК, которую заинтересовал район “Ореховая Сопка”. Все эти меры направлены на снижение цены за квадратный метр жилой недвижимости.