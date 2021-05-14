«БашРТС» вернула жителям Башкирии более 22 млн рублей переплаты за отопление

На перерасчёт квитанций за декабрь было подано 124 тысячи заявлений, из которых приняли только 52,5 тысяч. При этом 47 тысячам потребителей отказали, поскольку их заявления были оформлены неправильно, а 11 тысяч абонентов имели долги. В 9 тысячах случаев сумма начислений в декабре не превышала 42% по отношению к ноябрю, поэтому эти заявки также отклонили.
Так, в апрельских квитанциях сумма платежа за отопление указана уже с учётом перерасчёта. В компании отметили, что в случае, если декабрьские платежки признают верными, то с потребителей могут взыскать все ранее полученные и возвращённые платежи.
— В настоящее время продолжается проверка корректности начисленных сумм, переданных управляющими компаниями данных и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений. Окончательное решение будет принято после ее завершения, — заявили в «БашРТС».
Напомним, жители Башкирии возмутились высокими платежами за отопление за декабрь. Глава республики Радий Хабиров позже объяснил причину роста стоимости услуг ЖКХ и поручил начать проверки начислений. В теплоснабжающей компании пообещали сделать перерасчёт и вернуть деньги, если плата за отопление в декабре 2020 года выросла на более 42% по отношению к предыдущему месяцу.