«БашРТС» вернула жителям Башкирии более 22 млн рублей переплаты за отопление

На перерасчёт квитанций за декабрь было подано 124 тысячи заявлений, из которых приняли только 52,5 тысяч. При этом 47 тысячам потребителей отказали, поскольку их заявления были оформлены неправильно, а 11 тысяч абонентов имели долги. В 9 тысячах случаев сумма начислений в декабре не превышала 42% по отношению к ноябрю, поэтому эти заявки также отклонили.