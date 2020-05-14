Жители Уфы смогут поучаствовать в интеллектуальной игре Мозгобойня

Чтобы принять участие в игре, нужно написать комментарий к посту и быть активным в паблике в течение семи дней. Те, кто проявит максимальную активность, будут приглашены mkset для участия в игре. Команды из всех городов России посоревнуются в онлайн-игре.

Мозгобойня live состоит из семи туров по семь вопросов и продолжается около 1,5-2 часов. Чтобы игра была более динамичная и интересная, все туры отличаются: есть текстовые, музыкальные туры, с картинками, блиц. Для постоянных читателей mkset будут проведены два специальных тура. Количество людей в каждой команде не превышает 10.

Игра будет вестись на технологичной IT-платформе, где пройдет процедура регистрации. Здесь можно смотреть трансляцию игры и делиться ею с членами команды, отвечать на вопросы прямо на экране. Здесь можно подать апелляцию и оспорить решение. В скором времени сюда добавят командный чат, а также появится возможность общаться с игроками из других команд. Все новости команд и игры будут публиковаться в паблике mkset в "ВКонтакте".