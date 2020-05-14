Жители России рассказали о последствиях самоизоляции для семейных отношений

«Как выяснилось, 6 из 10 россиян считают, что карантин не нарушил их хороших отношений со второй половиной (58%). А 13% на самоизоляции осознали, что живут с лучшим человеком в мире. При этом 6% россиян полагает, что карантин улучшил их взаимоотношения с партнером. И наоборот, ухудшение отношений зафиксировали 7%. Также 4% опрошенных сказали, что в их семьях, как и ранее, ситуация плохая. А 3% жителей РФ карантин заставил подумать о расставании с супругом или супругой», - отмечается в сообщении.