Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет подал сигнал тревоги
14 мая, 11:17ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Самолет подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил ТАСС.
Вчера, 13 мая, самолет, принадлежавший футбольному клубу «Зенит», подал в воздухе сигнал тревоги. Воздушное судно после подачи сигнала сразу начало возвращаться в аэропорт.
Сигнал тревоги, передают журналисты со ссылкой на собеседника поступил через 25 минут после вылета. Пилоты рейса SU 6413 передали аварийный код 7700.
Сообщается, что экипаже передали о разгерметизации, из-за которой принято решение вернуться в Пулково. В настоящий момент самолет уже благополучно вернулся и находится в воздушной гавани.
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