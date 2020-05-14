Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет подал сигнал тревоги

Вчера, 13 мая, самолет, принадлежавший футбольному клубу «Зенит», подал в воздухе сигнал тревоги. Воздушное судно после подачи сигнала сразу начало возвращаться в аэропорт.

Сигнал тревоги, передают журналисты со ссылкой на собеседника поступил через 25 минут после вылета. Пилоты рейса SU 6413 передали аварийный код 7700.

Сообщается, что экипаже передали о разгерметизации, из-за которой принято решение вернуться в Пулково. В настоящий момент самолет уже благополучно вернулся и находится в воздушной гавани.