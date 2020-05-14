«Время переучиваться»: как коронавирус повлиял на рынок вакансий в Башкирии

Уровень безработицы в Башкирии растет с каждым месяцем. Это напрямую связано с кризисом, который коснулся буквально каждого работодателя. С начала введения режима повышенной готовности в республике потеряли работу более 50 тысяч человек. По словам министра семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой, количество обратившихся за помощью в центр занятости увеличивается ежедневно примерно на 2 тысячи человек, и сотрудники уже почти не справляются с таким потоком клиентов.

— Уже более 60 тысяч заявлений поступило. К 50 тысячам приближается количество зарегистрированных безработных.

Мы уже перебили рекорд 2009 года, когда была зафиксирована самая большая безработица в республике. И это все продолжается.

По две тысячи заявлений в день приходит. Идет усиленная обработка, но все стараемся отрабатывать, — отметила Ленара Иванова.

Директор Центра занятости населения Уфы Ридан Ахьямов рассказал, что на сегодняшний день в учреждения столицы поступило 14 027 заявлений граждан. С начала 2020 года численность состоящих на учете в районных филиалах ЦЗН города Уфы безработных увеличилась на 6 281 человек и на 7 мая составила 11 333 человека. За неделю прирост составил 2 824 человека. Из них более 7 тысяч человек признаны безработными в апреле.

Уровень безработицы за несколько месяцев вырос на один процент. Если в начале 2020 года он составлял 0,84%, то на 7 мая – 1,88 %. По словам представителя Центра занятости, изменения произошли в сфере предлагаемых вакансий.

— Введение ограничительных мер по противодействию распространению новой короновирусной инфекции отразилось на количестве вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения города. Так, на начало 2020 года в базе ЦЗН было – 19 544 вакансий, а на 7 мая их количество составило 17 391, то есть с начала года произошло уменьшение на 2 153, — заявил Ридан Ахьямов.

По данным сайта hh.ru, в Башкирии падения количества вакансий в марте не наблюдалось. Если сравнивать показатели марта 2020 года с показателями марта 2019 года, то вакансий стало больше на 14%. А по сравнению с февралем 2020 года – на 6% больше. При этом конкуренция за рабочее место в Башкирии сохранилась на уровне февраля и составила 7,3 резюме на вакансию (по стандарту пять-шесть резюме на одну вакансию). Количество резюме в марте 2020 года увеличилось на 14% по сравнению с мартом прошлого года и на 7% по сравнению с февралем 2020 года – что вписывается в нормальную динамику.

Профессии, которые теряют актуальность

Глава Башкирии Радий Хабиров с 12 мая ослабил режим самоизоляции, что позволило многим предприятиям, магазинам и организациям возобновить работу. Однако есть и профессии, которые по естественным причинам просто пропадут, либо потерпят кардинальные изменения. То есть работать им сейчас, по факту, можно, однако спроса среди жителей республики уже нет.

Член СПЧ при главе РБ и предприниматель Азамат Галин считает, что сфера event-менеджмента должна оперативно перестроиться, иначе она вовсе исчезнет.

— На сегодняшний день очень сложно себе представить, чтобы люди проводили свои мероприятия – свадьбы, юбилеи.

Поэтому все эти масштабные встречи уходят серьезно и надолго. Эта сфера потерпит серьезные изменения, а какие я пока не знаю. Но важно то, что в этой сфере были задействованы 7% населения. Это очень серьезный удар.

Цифра для экономически активного населения существенная. У людей ведь есть кредиты, ипотеки, — сказал он.

Помимо этого, по мнению спикера, пострадают сотрудники сферы рекламы и пиара, потому что у людей нет денег за подобные услуги.

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— Эта сфера не корректируется в условиях кризиса. Эти люди, наверное, серьезно пострадают. Пострадает сфера услуг прежде всего и потому, что люди уже поняли, что могут без этого обойтись. Они будут сохранять резервы, чтобы просто выжить. Важно понять, что это все всерьез и надолго. Это не закончится летом. Мне кажется, в сентябре-октябре мы только подойдем к пику кризиса, и сейчас важно переквалифицироваться, — считает он.

Ректор БАГСУ и политолог Сергей Лаврентьев уверен, что обслуживающие организации быстро не восстановятся после кризиса. Значительно пострадают кинотеатры, театры, филармонии, библиотеки, фитнес-центры.

— Народ за это время привыкает жить без фитнеса, занимается дома или на улице. Поэтому компаниям нужно будет заново собирать клиентуру. Люди, которые, любили в особой атмосфере наслаждаться кино тоже научились обходиться без этого. В Китае после окончания карантина открыли кинотеатры, но туда никто не ходит. У нас подобного рода изменения тоже возможны, — сказал он.

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, некоторые профессиональные сферы действительно продемонстрировали серьезную отрицательную динамику. Самое сильное падение показали спортивная и бьюти-индустрии, а также сфера безопасности – падение количества вакансий на 16%. На втором месте антирейтинга маркетологи, рекламщики и пиарщики – минус 12%. На 11% уменьшился спрос на сотрудников в рубриках «домашний персонал», «высший менеджмент», «бухгалтерия и финансы». Людям работающим в сфере туризма и гостиничного и ресторанного дела также придется не сладко. Спад в этой отрасли зафиксирован минимум на 10%.

— Какая-то деятельность приостановлена, а какие-то компании заняли выжидательную позицию — пока они не могут вернуться к привычному режиму работы, бизнес несет расходы, а доходов временно нет либо они падают. Но тем не менее, даже в тех сферах, которые пострадали сильнее всего, вакансии не исчезли полностью. Так, в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в Башкирии на сегодняшний день открыто почти триста вакансий, — прокомментировала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

При этом, по словам Анны, это чаще всего говорит о том, что компания набирает персонал на будущее. Поэтому, отправляя резюме на подобные вакансии не факт, что вы выйдете на работу со следующей недели.

Переучиваемся, пока не поздно

Несмотря на падение нужд в сотрудниках, некоторые сферы наоборот нацелены уплотнить коллектив для более продуктивной работы. Абсолютным лидером среди предложенных вакансий стала сфера образования. Там показатели увеличились аж на 71%. Тем не менее рост наблюдается и в других отраслях, таких как «медицина и фармацевтика», «строительство и недвижимость» и «рабочий персонал».

— К востребованным также относится, например, сфера продаж.

Несмотря на сложную ситуацию в непродуктовом ритейле, количество вакансий выросло на 9%: розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса, а также онлайн-ритейл активно работают — здесь нужны сотрудники.

Службы доставки очень нуждаются в курьерах, склады — в комплектовщиках, на тех и других вырос спрос, — утверждает Анна Осипова.

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По мнению Сергея Лаврентьева, что сейчас экономически выгодно работать на себя. А для этого нужно найти востребованное дело, которое будет человеку по душе.

— Народ активнее должен начать осваивать IT-технологии. В условиях кризиса – это просто спасение. Да и для любого работодателя переход на цифровые технологии – это очевидный шаг к развитию, — считает он.

Также по мнению эксперта, в такое непростое время можно с легкостью спасти сферу туризма. Просто нужно начать делать упор немного на другие вещи, например, на внутренний туризм.

— Пора изучать природу Башкирии и близлежащих городов. Главное вовремя сообразить и начать это делать. Гостиницы сейчас простаивают и многие могут разориться. Вот вместе с турфирмами им нужно скооперироваться. Выезжать заграницу сейчас опасно, — сказал Сергей Лаврентьев.

Предприниматель Азамат Галин считает, что нужно перепрофилироваться, пока еще не поздно. По его словам, каждого из работодателей коснулся кризис и финансовых запасов в лучшем случае осталось на 2-3 месяца. А значит, пора надеяться только на себя и обучаться другим ремеслам.

— Сектора, которые остаются востребованы – это продукты питания. Это всегда будет пользоваться спросом. Люди могут не купить себе новую вещь, но кушать они будут всегда. Стрит-фуд, полуфабрикаты – предпринимателям, которые создают продукты, это поможет выжить, пережить кризис. Если есть возможность этим заняться – надо действовать, — подытожил он.