Власти Башкирии рассказали, как пройдет последний звонок
14 мая, 13:07ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Последний звонок в этом году пройдет в необычном формате. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.
По словам Мавлетбердина, передает «Башинформ» празднование «Последнего звонка» состоится 29 мая. Однако в этом году выпускники его встретят в онлайн-формате.
Первый замминистра сообщил, что праздник будет дистанционным без прямого контакта учителей и учеников вне стен или кафе. Письма с просьбой провести онлайн-флешмобы уже спущены в муниципалитеты.
Такой же формат предполагается для учеников четвертых и девятых классов и выпускников детских садов.
Напомним, ранее в Минпросвещения сообщили об отмене экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Выпусники 9-го класса могут получить оценку за ОГЭ на основании итоговых отметок. Что касается ЕГЭ, то его могут отменить для учеников, которые не планируют поступление.
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