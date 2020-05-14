Власти Башкирии рассказали, как пройдет последний звонок

По словам Мавлетбердина, передает «Башинформ» празднование «Последнего звонка» состоится 29 мая. Однако в этом году выпускники его встретят в онлайн-формате.

Первый замминистра сообщил, что праздник будет дистанционным без прямого контакта учителей и учеников вне стен или кафе. Письма с просьбой провести онлайн-флешмобы уже спущены в муниципалитеты.

Такой же формат предполагается для учеников четвертых и девятых классов и выпускников детских садов.