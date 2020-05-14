Власти Башкирии помогут некоторым жителям погасить часть ипотеки
В правительстве Башкирии утвердили порядок получения субсидий на ипотечные жилищные займы. Общий размер не должен превышать 100 тысяч рублей.
По словам председателя госстроя Марата Ахмадуллина субсидии положены отдельным категориям граждан на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотеке. Власти намерены выделять средства в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
В комитете отметили, что финансовую поддержку могут получить жители республики с тремя и боле детьми, инвалиды и семьи с инвалидами, матери-одиночки, родители, воспитывающие ребенка одни после смерти супруга или его отсутствия, а также жители, которые потеряли работу в период с 15 марта 2020 года по 1 июня 2020 года и не нашли новую на момент подачи заявлений. Документ также предусматривает, что детьми считаются те, кто в возрасте до 18 лет и дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме. Чтобы получить субсидии, нужно обратиться прямиком в банк.