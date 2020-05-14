В Уфе закрыли Советскую площадь для движения автомобилей

По информации пресс-службы ведомства, в столице Башкирии перекрыли движение транспорта на Советской площади. Сообщается, что это сделано в целях безопасности движения.

Движение, по данным мэрии, перекрыто из-за установки памятника башкирскому генералу Минигали Шаймуратову, которые планируют установить на площади. Движение будет там теперь перекрыто до 10 декабря.