В Уфе закрыли Советскую площадь для движения автомобилей
14 мая, 10:26ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Советскую площадь из-за строительных работ перекрыли для транспорта, сообщили в администрации Уфы.
По информации пресс-службы ведомства, в столице Башкирии перекрыли движение транспорта на Советской площади. Сообщается, что это сделано в целях безопасности движения.
Движение, по данным мэрии, перекрыто из-за установки памятника башкирскому генералу Минигали Шаймуратову, которые планируют установить на площади. Движение будет там теперь перекрыто до 10 декабря.
В уфимской администрации жителей и гостей столицы попросили отнестись к происходящему с пониманием. По возможности лучше планировать свой маршрут передвижения заранее, заранее лучше продумать и вопрос с парковкой.
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