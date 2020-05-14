В Уфе сообщили, когда могут открыть кладбища для посещений

Уфимские кладбища для посещений могут быть открыты в начале июня. Такое мнение в беседе с корреспондентом Медиакорсети высказала руководитель похоронной службы «УфаРитуал» Галина Рублева.

- Думаю, что это произойдет в начале июня, - уточнила она. - Казань, Буденновск, Кузнецк, Пятигорск открыли уже. Это я точно знаю.

Напомним, посещение кладбищ сейчас допустимо только для совершения погребения. Данный запрет власти объясняют противоэпидемическими мероприятиями в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики 30 апреля сообщил, что День поминовения усопших, назначенный ранее его указом на 2 мая, будет перенесен на лето.

— Когда немного спадет всё это, проведем летом. Мы посоветовались с духовными лидерами, и они нас поддержали. Вновь напоминаю, для чего это было сделано: чтобы людям удобнее было. Чтобы организовать автобусы, воду подвезти, помочь сделать уборку, — пояснил глава региона.

Между тем, многие горожане очень обеспокоены этим обстоятельством и присылают обращения в нашу редакцию по этому поводу.

- Мне уже почти каждую ночь снятся мои родители. Спрашивают, почему мы к ним не приходим. Надо навести порядок на могилках. И Радоницу пропустили, и поминки скоро. Соседка ездила и ввернулась в слезах, говорит, что ее развернула охрана кладбища у ворот. Что за издевательство над людьми? В парках уже полно людей, никакой дистанции не соблюдают, а на кладбища нельзя! - в частности, задала вопрос уфимка Евгения Семенова.

- На кладбища ходит много пожилых, которые находятся в группе риска, это и было мотивом принятия такого решения. Послабления или ужесточения режима самоизоляции будут приниматься исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, - пояснили Медиакорсети в пресс-службе правительства республики. - Поэтому о планах по открытию кладбищ пока рано говорить, все будет зависеть от ситуации с количеством зараженных и распространением инфекции.