В Уфе прекратили работу суда из-за секретаря, которая дружит с зараженной медсестрой

Вчера, 13 мая, была проведена дезинфекция в кабинете судьи Советского районного суда Уфы Азалии Шакирьяновой. Об этом Медиакорсети сообщил источник, хорошо знакомый с ситуацией.

По уточненным данным, вчера около полудня секретарь, которая работает вместе с судьей Шакирьяновой сообщила, что медсестра, с которой она проживает в одной квартире, оказалась заражена коронавирусной инфекцией. Медсестра работает в уфимской ГКБ №18. Известно также, что вместе с девушками проживали еще две их подруги. Видимо, они вместе снимали квартиру.

После такого тревожного сообщения в Советском районном суде Уфы были приняты срочные меры.

Во-первых, на двухнедельный карантин со сдачей тестов на коронавирус, отправлены судья, ее помощница и два секретаря, включая девушку, которая проживает вместе с зараженной медсестрой.

Срочно устанавливаются все, кто контактировал с данным секретарем. В кабинете судьи проведена дезинфекция. Однако провести полностью дезинфекцию всего здания коллективу суда не под силу. Поэтому председатель суда обратился в региональное управление судебного департамента с просьбой помочь провести такую масштабную дезинфекцию.