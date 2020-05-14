В Совфеде оценили предложение по отмене общих перемен в школе
14 мая, 15:49ОбществоФото: pixabay.com
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Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала идею об отмене общих перемен в школе после отмены карантина.
Как пишет RT, Гумерова считает, что необходимо ограничить контакты учеников из разных классов ради сохранения здоровья детей.
Он отметила, что ограничение в общении будет стрессом для школьников, поэтому ребятам необходимо помочь преодолеть это время. По ее словам, педагогам и психологам следует провести разъяснительные беседы с учениками.
Гумерова добавила, что чем строже будут соблюдаться ограничительные меры, тем быстрее их отменят.
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