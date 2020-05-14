В России стали покупать больше кофе

Генеральный директор ассоциации “Росчайкофе” Рамаз Чантурия сообщил, что по результатам 2019 года, количество потребляемого россиянами кофе превысило объем потребления чая.
Как сообщает газета “Известия”, в прошлом году жители России потребили 180 тысяч тонн кофе. Объем потребленного чая, без учета травяных смесей, составил 140 тысяч тонн. Последние несколько лет население в стране потребляло почти одинаковое количество чая и кофе - примерно по 160 тысяч тонн.
По данным Федеральной таможенной службы, в Россию было импортировано 413,3 тысячи тонн кофе и 314,2 тысяч тонн чая. Подчеркивается, что на таможне в расчет берется само сырье, а в “Росчайкофе” - готовый продукт.
Аналогичные показатели зарегистрировали и в исследовательской компании Gfk. Так, специалисты отметили, что в последние несколько лет в магазинах население чаще покупает кофе. В 2019 году население купило 110,8 тысяч тонн кофе и 90,6 тысяч тонн чая. Наибольший спрос кофе подтвердили и в “Ашане” и “Магните”.