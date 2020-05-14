В Минздраве Башкирии озвучили суммы выплат, положенные медработникам

В Башкирии всем медициенским работникам, которые работали лично с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, а также в особых условиях. На сегодняшний день существуют два вида доплат - федеральные и региональные.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, основные выплаты были перечислены сотрудникам 12 и 13 мая. Сегодня, 14 мая, в течение дня еще часть медработников получит положенные им деньги.

— Хочу напомнить, что врачи скорой медицинской помощи получают по 50 тысяч рублей, средний и младший медперсонал и водители "скорой" - 25 тысяч рублей. Врачи стационаров - 80 тысяч рублей, средний медперсонал - 50 тысяч рублей, младший - 25 тысяч рублей, — сказал Максим Забелин.