В Башкирию планируется вернуть новые партии вахтовиков
О состоянии башкирских вахтовиков рассказали на сегодняшнем заседании оперативного штаба.
На сегодняшний день в десяти обсерваторах республики находятся 1598 вахтовиков, сообщили на сегодняшнем заседании оперативного штаба. В восьми обсерваторах – 1591 вахтовиков из Чаядинского месторождения Якутии. 102 человека прибыли вчера, 13 мая.
Вахтовики распределены следующим образом:
394 человек – в санатории “Якты-Куль”, шесть из них госпитализированы в Белорецкую ЦРБ;
355 человек – в санатории “Красноусольский”, 22 пациента госпитализированы в различные стационары;
110 человек – в спорткомплексе “Биатлон” в Уфе, три пациента госпитализировны в ГКБ №18 г. Уфы;
179 человек – в санатории “Карагай”, 1 пациент оказался в Месягутовской ЦРБ;
206 человек – в санатории “Танып”;
80 человек – “Родник здоровья”;
139 человек – в санатории “Ассы”;
102 человека размещены в санатории “Талкас”.
По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в ближайшее время в республику прибудут еще некоторое количество вахтовиков.