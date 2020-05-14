В Башкирию планируется вернуть новые партии вахтовиков

На сегодняшний день в десяти обсерваторах республики находятся 1598 вахтовиков, сообщили на сегодняшнем заседании оперативного штаба. В восьми обсерваторах – 1591 вахтовиков из Чаядинского месторождения Якутии. 102 человека прибыли вчера, 13 мая.

Вахтовики распределены следующим образом:

394 человек – в санатории “Якты-Куль”, шесть из них госпитализированы в Белорецкую ЦРБ;

355 человек – в санатории “Красноусольский”, 22 пациента госпитализированы в различные стационары;

110 человек – в спорткомплексе “Биатлон” в Уфе, три пациента госпитализировны в ГКБ №18 г. Уфы;

179 человек – в санатории “Карагай”, 1 пациент оказался в Месягутовской ЦРБ;

206 человек – в санатории “Танып”;

80 человек – “Родник здоровья”;

139 человек – в санатории “Ассы”;

102 человека размещены в санатории “Талкас”.