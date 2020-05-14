В Башкирии за время карантина работу потеряли более 50 тысяч человек

В Башкирии количество людей, потерявших за время карантина работу, превысило уже 50 тысяч. О динамике повышения уровня безработицы рассказала заместитель премьер-министра республики Ленара Иванова.

— Уже более 60 тысяч заявлений. К 50 тысячам приближается количество зарегистрированных безработных. Мы уже перебили рекорд 2009 года, когда была зафиксирована самая большая безработица в республике. И это все продолжается. По две тысячи заявлений в день приходит. Идет усиленная обработка, но все стараемся отрабатывать, — отметила Ленара Иванова.